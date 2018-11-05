Франция выдала ордера на арест трех представителей спецслужб Сирии, - Le Monde

Иллюстративное фото (Reuters)

Среди них - глава бюро Нацбезопасности Сирии Али Мамлюк

Французская власть выдала международные ордера на арест трех высокопоставленных сирийских спецслужб. Их подозревают в пытках, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

По информации издания, среди подозреваемых - действующий глава бюро Национальной безопасности Сирии Али Мамлюк. Чиновников обвиняют в использовании пыток и преступлениях против человечности.

Как отмечает Le Monde, поводом для расследования стал иск, который в 2016 году подал человек сирийского происхождения, но проживающий во Франции. По его словам, в Сирии в 2013 году исчезли двое его друзей, и что к исчезновению причастны сирийские спецслужбы. Мужчина призвал расследовать это дело.

Издание отмечает, что в 2018 году Сирия подтвердила их смерть якобы от сердечного приступа. Но Франция подозревает, что сирийская власть имеет прямое зв'связь с их исчезновением и смертью.

Как сообщало РБК-Украина, Служба безопасности Украины разоблачила попытки российских спецслужб завербовать родственников украинских военнослужащих. В частности, СБУ сообщает о вербовке трех жен украинских военных. На них вышли, когда женщины находились у своих родителей в России и временно оккупированной территории Донбасса.

Женщинам угрожали запретом везда-выезда, тюремным заключением, а также шантажировали мужьями и родителями. В результате они подписали документы о конфиденциальном сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Россияне пытались узнать о воинских званиях, пребывании и участии их в операции Объединенных сил. По возвращению в Украину женщины сотрудничают со следствием и дают показания.