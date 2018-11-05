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Франція видала ордери на арешт трьох представників спецслужб Сирії, - Le Monde

Новини » Політика    05.11.2018 - 17:32
Ілюстративне фото (Reuters)
Ілюстративне фото (Reuters)

Серед них - глава бюро Нацбезпеки Сирії Алі Мамлюк

Французька влада видала міжнародні ордери на арешт трьох високопосадовців сирійських спецслужб. Їх підозрюють у тортурах, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Le Monde.

За інформацією видання, серед підозрюваних - чинний голова бюро Національної безпеки Сирії Алі Мамлюк. Посадовців звинувачують у використанні тортур та злочинах проти людяності. 

Як зазначає Le Monde, приводом для розслідування став позов, який у 2016 році подав чоловік сирійського походження, але який проживає у Франції. За його словами, у Сирії у 2013 році зникли двоє його друзів, і що до зникнення причетні сирійські спецслужби. Чоловік закликав розслідувати цю справу.

Видання відмічає, що у 2018 році Сирія підтвердила їхню смерть нібито від серцевого нападу. Але Франція підозрює, що сирійська влада має прямий зв'язок з їхнім зникненням та смертю.

Як повідомляло РБК-Україна, Служба безпеки України викрила спроби російських спецслужб завербувати родичів українських військовослужбовців. Зокрема, СБУ повідомляє про вербування трьох дружин українських військових. На них вийшли, коли жінки перебували у своїх батьків в Росії та тимчасово окупованій території Донбасу. 

Жінкам погрожували забороною в'їзду-виїзду, ув'язненням та шантажували чоловіками та батьками. У результаті вони підписали документи про конфіденційне співробітництво з російськими спецслужбами. 

Росіяни намагались дізнатись про військові звання, перебування та участь в операції Об'єднаних сил. Після повернення в Україну жінки співпрацюють зі слідством та дають свідчення. 

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