Франція видала ордери на арешт трьох представників спецслужб Сирії, - Le Monde

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Серед них - глава бюро Нацбезпеки Сирії Алі Мамлюк

Французька влада видала міжнародні ордери на арешт трьох високопосадовців сирійських спецслужб. Їх підозрюють у тортурах, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Le Monde.

За інформацією видання, серед підозрюваних - чинний голова бюро Національної безпеки Сирії Алі Мамлюк. Посадовців звинувачують у використанні тортур та злочинах проти людяності.

Як зазначає Le Monde, приводом для розслідування став позов, який у 2016 році подав чоловік сирійського походження, але який проживає у Франції. За його словами, у Сирії у 2013 році зникли двоє його друзів, і що до зникнення причетні сирійські спецслужби. Чоловік закликав розслідувати цю справу.

Видання відмічає, що у 2018 році Сирія підтвердила їхню смерть нібито від серцевого нападу. Але Франція підозрює, що сирійська влада має прямий зв'язок з їхнім зникненням та смертю.

Як повідомляло РБК-Україна, Служба безпеки України викрила спроби російських спецслужб завербувати родичів українських військовослужбовців. Зокрема, СБУ повідомляє про вербування трьох дружин українських військових. На них вийшли, коли жінки перебували у своїх батьків в Росії та тимчасово окупованій території Донбасу.

Жінкам погрожували забороною в'їзду-виїзду, ув'язненням та шантажували чоловіками та батьками. У результаті вони підписали документи про конфіденційне співробітництво з російськими спецслужбами.

Росіяни намагались дізнатись про військові звання, перебування та участь в операції Об'єднаних сил. Після повернення в Україну жінки співпрацюють зі слідством та дають свідчення.