Франция ввела "паспорт здоровья" для подростков старше 12 лет
Фото: Франция ввела "паспорт здоровья" для подростков старше 12 лет (Getty Images)
Подростки старше 12 лет во Франции должны будут предъявлять "паспорт здоровья" во время посещения ряда общественных мест. Соответствующее нововведение вступает в силу с сегодняшнего дня.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Connexion France.
В перечень мест, где подросткам необходимо будет предъявлять "паспорт здоровья", входят:
- места общественного питания;
- музеи;
- спортивные сооружения;
- транспорты для путешествий на дальние расстояния;
- культурные мероприятия;
- тренажерные залы и бассейны.
В паспорте здоровье будет отмечаться:
- доказательство того, что человек прошел полный курс вакцинирования как минимум за семь дней до посещения;
- подтверждение отрицательного ПЦР-теста, или же теста на выявление антигенов, который был сделан в течение 72 часов до посещения;
- доказательство того, что человек выздоровел от коронавируса в течение последних шести месяцев.
Отмечается, что около 5 млн подростков подпадает под нововведения в стране. Среди них 64% прошли полный курс вакцинации.