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Франція запровадила "паспорт здоров'я" для підлітків старше 12 років

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Франція , Четвер 30 вересня 2021 17:55
Франція запровадила "паспорт здоров'я" для підлітків старше 12 років Фото: Франція запровадила "паспорт здоров'я" для підлітків старше 12 років (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Підлітки старше 12 років у Франції повинні будуть пред’являти "паспорт здоров’я" під час відвідування низки громадських місць. Відповідне нововведення набирає чинності відсьогодні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Connexion France.

До переліку місць, де підліткам необхідно буде пред’являти "паспорт здоров’я", входять:

  • місця громадського харчування;
  • музеї;
  • спортивні споруди;
  • транспорти для подорожей на далекі відстані;
  • культурні заходи;
  • тренажерні зали й басейни.

У паспорті здоров’я відзначатиметься:

  • доказ того, що людина пройшла повний курс вакцинування як мінімум за сім днів до відвідування;
  • підтвердження негативного ПЛР-тесту, або ж тесту на виявлення антигенів, що був зроблений протягом 72 годин до відвідування;
  • доказ того, що людина одужала від коронавірусу протягом останніх шести місяців.

Зазначається, що близько 5 млн підлітків підпадає під нововведення в країні. Серед них 64% пройшли повний курс вакцинування.

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