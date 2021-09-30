Франція запровадила "паспорт здоров'я" для підлітків старше 12 років
Фото: Франція запровадила "паспорт здоров'я" для підлітків старше 12 років (Getty Images)
Підлітки старше 12 років у Франції повинні будуть пред’являти "паспорт здоров’я" під час відвідування низки громадських місць. Відповідне нововведення набирає чинності відсьогодні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Connexion France.
До переліку місць, де підліткам необхідно буде пред’являти "паспорт здоров’я", входять:
- місця громадського харчування;
- музеї;
- спортивні споруди;
- транспорти для подорожей на далекі відстані;
- культурні заходи;
- тренажерні зали й басейни.
У паспорті здоров’я відзначатиметься:
- доказ того, що людина пройшла повний курс вакцинування як мінімум за сім днів до відвідування;
- підтвердження негативного ПЛР-тесту, або ж тесту на виявлення антигенів, що був зроблений протягом 72 годин до відвідування;
- доказ того, що людина одужала від коронавірусу протягом останніх шести місяців.
Зазначається, що близько 5 млн підлітків підпадає під нововведення в країні. Серед них 64% пройшли повний курс вакцинування.