Франция введет эконалог на авиабилеты

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"Эконалог" на авиабилеты будет колебаться от 1,5 до 18 евро

Франция со следующего года введет экологический налог на авиабилеты. Об этом заявила министр транспорта Элизабет Борн, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на LeFigaro.

По ее словам, "эконалог" на авиабилеты будет колебаться от 1,5 до 18 евро, и будет касаться всех рейсов с вылетом из Франции.

Она отметила, что пассажиры будут дополнительно платить 1,50 евро за билеты на внутренних или внутри-европейских рейсах в экономклассе. Однако стоимость "эконалога" на рейсы за пределы Европейского Союза в бизнес-классе будут достигать до 18 евро.

Борн ожидает, что такой налог может принести французскому бюджету около 182 миллионов евро, которые в свою очередь можно будет потратить на улучшение транспортной инфраструктуры в стране, и сделать ее более экологичной.

Напомним, недавно во Франции был обновлен абсолютный температурный рекорд. Воздух прогрелся до 45,8 градуса по Цельсию. Предыдущий абсолютный температурный рекорд во Франции был зарегистрирован в августе 2003 года, когда температура воздуха поднялась до 44,1 градуса. Тогда аномальная жара в Европе унесла десятки тысяч жизней.