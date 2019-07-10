ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Франция введет эконалог на авиабилеты

Новости » Политика    10.07.2019 - 08:24
Франция введет эконалог на авиабилеты
Иллюстративное фото (Pixabаy)

"Эконалог" на авиабилеты будет колебаться от 1,5 до 18 евро

Франция со следующего года введет экологический налог на авиабилеты. Об этом заявила министр транспорта Элизабет Борн, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на LeFigaro.

По ее словам, "эконалог" на авиабилеты будет колебаться от 1,5 до 18 евро, и будет касаться всех рейсов с вылетом из Франции.

Она отметила, что пассажиры будут дополнительно платить 1,50 евро за билеты на внутренних или внутри-европейских рейсах в экономклассе. Однако стоимость "эконалога" на рейсы за пределы Европейского Союза в бизнес-классе будут достигать до 18 евро.

Борн ожидает, что такой налог может принести французскому бюджету около 182 миллионов евро, которые в свою очередь можно будет потратить на улучшение транспортной инфраструктуры в стране, и сделать ее более экологичной.

Напомним, недавно во Франции был обновлен абсолютный температурный рекорд. Воздух прогрелся до 45,8 градуса по Цельсию. Предыдущий абсолютный температурный рекорд во Франции был зарегистрирован в августе 2003 года, когда температура воздуха поднялась до 44,1 градуса. Тогда аномальная жара в Европе унесла десятки тысяч жизней.

В Париже объявили чрезвычайную ситуацию из-за климата Во Франции побит абсолютный температурный рекорд
Новости Украины НалогиФранцияавиабаза
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь