ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Франція запровадить екоподаток на авіаквитки

Новини » Політика    10.07.2019 - 08:24
Франція запровадить екоподаток на авіаквитки
Ілюстративне фото (Pixabаy)

"Екоподаток" на авіаквитки коливатиметься від 1,5 до 18 євро

Франція з наступного року запровадить "екологічний податок" на авіаквитки. Про це заявила міністр транспорту Елізабет Борн, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на LeFigaro.

За її словами, "екоподаток" на авіаквитки коливатиметься від 1,5 до 18 євро, і буде стосуватися всіх рейсів з вильотом із Франції.

Вона зазначила, що пасажири додатково платитимуть 1,50 євро за квитки на внутрішніх або внутрішньо-європейських рейсах в економкласі. Однак вартість "екоподатку" на рейси за межі Європейського Союзу в бізнес-класі сягатимуть до 18 євро.

Борн очікує, що такий податок може принести французькому бюджету близько 182 мільйонів євро, які в свою чергу можна буде витратити на покращення транспортної інфраструктури в країні, і зробити її більш екологічною.

Нагадаємо, нещодавно у Франції був оновлений абсолютний температурний рекорд. Повітря прогрілося до 45,8 градуси за Цельсієм. Попередній абсолютний температурний рекорд у Франції був зареєстрований у серпні 2003 року, коли температура повітря піднялася до 44,1 градуси. Тоді аномальна спека в Європі забрала десятки тисяч життів.

У Парижі оголосили надзвичайну ситуацію через клімат У Франції оновлений абсолютний температурний рекорд
Новини України ПодаткиФранціяавиабаза
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся