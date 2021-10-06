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Франция возвращает посла в Австралию после скандала с подлодками

Автор: Дмитрий Кузнецов

Франция возвращает своего посла в Канберру после создания нового партнерства AUKUS и расторжения Австралией договора по французским подлодкам. Перед дипломатом ставится задача пересмотреть условия отношений между странами в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я попросил нашего посла вернуться в Канберру с двумя миссиями, чтобы помочь пересмотреть условия наших отношений с Австралией в будущем и защитить наши интересы", - цитирует агентство заявление главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана на парламентских слушаниях.

Министр добавил, что Париж полностью пересмотрел свои двусторонние отношения с Австралией с учетом срыва сделки по подводным лодкам, которая была частью более широкой стратегии. "Если начать заново в наших двусторонних отношениях, это никак не повлияет на нашу решимость продолжать присутствовать в Тихоокеанском регионе", - уточнил он.

При этом Жан-Ив Ле Дриана не уточнил дату возвращения французского посла в Австралию.

Напомним, Франция отозвала послов из США и Австралии после скандала с подлодками.

Как сообщало РБК-Украина, 16 сентября Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. Кроме того, Канберра отказалась от контракта с Парижем о постройке подводных лодок океанского типа, отдав предпочтение американским атомным субмаринам.

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