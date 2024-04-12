Франція візьме участь у мирній конференції у Швейцарії, - Макрон

Глобальний саміт миру

Ще у листопаді 2022 року Зеленський запропонував "формулу миру", щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення. Вже в січні 2024 року Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення Глобального саміту миру, на якому обговорюватиметься запропонована "формула".

Як розповідав глава Офісу президента Андрій Єрмак, Росію можуть запросити на конференцію, але лише на другий саміт. За даними окремих ЗМІ, глава Білого дому Джо Байден також може взяти участь у саміті.

Очікується, що саміт відбудеться вже з 15 по 16 червня.

Детальніше про саміт миру з України читайте у матеріалі РБК-Україна.

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