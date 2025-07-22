Франція вимагає від ЄС посилити тиск на США у переговорах щодо нових мит, - Politico

За даними видання, у Франції впевнені, що європейські переговорники повинні "чітко дати зрозуміти, що ми готові натиснути червону кнопку", якщо Дональд Трамп відмовиться погодитися на прийнятні торговельні умови.

Неназваний французький посадовець заявив, що Європейська комісія повинна визнати, що має справу з союзником, який "нагнітає напругу в торговій війні, яку сам розпочав".

"Це спонукало нас підняти голос і попросити комісію бути твердою", – сказав співрозмовник видання.

Вимоги французького уряду стосовно позиції ЄС відображають сильний тиск, під яким перебувають уряди, намагаючись впоратися з рішенням президента США Дональда Трампа зруйнувати світові торговельні традиції.

Французькі посадовці, які спілкувалися з виданням, заявили, що не критикують Брюссель за його переговорну позицію. Але Франція вважає, що ЄС зараз повинен зайняти більш жорстку позицію, оскільки капітуляція зробить Європу слабкою і підірве шанси на досягнення вигідних умов.