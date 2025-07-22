Франция требует от ЕС усилить давление на США в переговорах по новым пошлинам, - Politico

Французское правительство требует от руководящих органов ЕС усилить давление на США в торговых переговорах относительно введения новых пошлин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По данным издания, во Франции уверены, что европейские переговорщики должны "четко дать понять, что мы готовы нажать красную кнопку", если Дональд Трамп откажется согласиться на приемлемые торговые условия.
Неназванный французский чиновник заявил, что Европейская комиссия должна признать, что имеет дело с союзником, который "нагнетает напряжение в торговой войне, которую сам начал".
"Это побудило нас поднять голос и попросить комиссию быть твердой", - сказал собеседник издания.
Требования французского правительства относительно позиции ЕС отражают сильное давление, под которым находятся правительства, пытаясь справиться с решением президента США Дональда Трампа разрушить мировые торговые традиции.
Французские чиновники, которые общались с изданием, заявили, что не критикуют Брюссель за его переговорную позицию. Но Франция считает, что ЕС сейчас должен занять более жесткую позицию, поскольку капитуляция сделает Европу слабой и подорвет шансы на достижение выгодных условий.
Ранее министр финансов Франции Эрик Ломбард признал, что переговоры сложные, и заявил о готовности ЕС принять сбалансированные меры для защиты своих интересов.
США настаивают на широких тарифах более 10% на европейские товары с ограниченным количеством исключений, среди которых авиация, некоторые медикаменты и производственное оборудование.
Министр торговли США Говард Латник выразил уверенность в достижении соглашения, отметив, что открытие рынков лучше высоких тарифов.
Ранее Трамп уже ввел 25% пошлину на автомобили, 50% - на медь и в целом тарифы покрывают около 70% европейского экспорта в США на сумму 380 млрд евро.
Генеральный директор Siemens Роланд Буш подчеркнул, что снятие неопределенности является ключевым для восстановления инвестиций и развития экономики.
Глава Еврокомиссии по торговле Марош Шефчович предупредил, что введение 30% тарифов на европейский импорт фактически приведет к разрушению трансатлантической торговли. По его словам, такие пошлины почти полностью запретят торговлю между ЕС и США, объем которой ежедневно превышает 4,4 млрд евро.
Ранее Трамп объявил о намерении с 1 августа ввести 30% пошлины на большинство товаров, импортируемых из Евросоюза и Мексики.
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