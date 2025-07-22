Франция требует от ЕС усилить давление на США в переговорах по новым пошлинам, - Politico

Что предшествовало

Ранее министр финансов Франции Эрик Ломбард признал, что переговоры сложные, и заявил о готовности ЕС принять сбалансированные меры для защиты своих интересов.

США настаивают на широких тарифах более 10% на европейские товары с ограниченным количеством исключений, среди которых авиация, некоторые медикаменты и производственное оборудование.

Министр торговли США Говард Латник выразил уверенность в достижении соглашения, отметив, что открытие рынков лучше высоких тарифов.

Ранее Трамп уже ввел 25% пошлину на автомобили, 50% - на медь и в целом тарифы покрывают около 70% европейского экспорта в США на сумму 380 млрд евро.

Генеральный директор Siemens Роланд Буш подчеркнул, что снятие неопределенности является ключевым для восстановления инвестиций и развития экономики.

Глава Еврокомиссии по торговле Марош Шефчович предупредил, что введение 30% тарифов на европейский импорт фактически приведет к разрушению трансатлантической торговли. По его словам, такие пошлины почти полностью запретят торговлю между ЕС и США, объем которой ежедневно превышает 4,4 млрд евро.

Ранее Трамп объявил о намерении с 1 августа ввести 30% пошлины на большинство товаров, импортируемых из Евросоюза и Мексики.

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