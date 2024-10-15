Франція не виконає свою обіцянку про допомогу Україні на 3 млрд євро у 2024 році, - Лекорню

Франція не зможе надати Україні допомогу на 3 млрд євро у 2024 році, як було обіцяно раніше. Причиною є дефіцит бюджету.
Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"На початку 2024 року було політичне рішення, що ця допомога може досягти 3 мільярдів євро. Насправді вона становитиме понад 2 млрд євро, але не 3 млрд євро", - розповів Лекорню.
Рішення про виділення до 3 млрд євро на допомогу Україні у 2024 році було закріплено у двосторонній безпековій угоді між Києвом та Парижем, яку президенти Володимир Зеленський та Еммануель Макрон підписали ще у лютому.
Але, як пише Politico, Франція була змушена скоротити витрати на допомогу Україні, оскільки дефіцит бюджету за 2024 рік може становити близько 6% ВВП країни.
Міністр оборони Франції зазначив, що додаткових витрат на допомогу Україні до кінця року просити у парламенту не будуть. Близько 300 млн євро військової допомоги буде забезпечено за рахунок заморожених російських активів - за ці кошти придбають 155-мм артилерійські снаряди, САУ Caesar та пальне.
При цьому від 400 до 600 мільйонів євро буде отримано за рахунок зниження інфляції, їх спрямують на модернізацію ракет SCALP та Aster для України.
Нагадаємо, Франція продовжує активно надавати Україні військову допомогу з початку повномасштабної війни. Зокрема, Париж передає українським захисникам далекобійні ракети SCALP.
Наразі найбільш актуальним питанням стало використання таких ракет для ударів ЗСУ углиб території Росії. Але французька влада поки що не зважилася дозволити Україні використовувати SCALP таким чином.
До речі, нещодавно ЗМІ стверджували, що Україна може отримати від Франції 20 модернізованих літаків Mirage 2000-5F.
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