Франция не выполнит свое обещание о помощи Украине на 3 млрд евро в 2024 году, - Лекорню

Франция не сможет предоставить Украине помощь на 3 млрд евро в 2024 году, как было обещано ранее. Причиной является дефицит бюджета.
Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"В начале 2024 года было политическое решение, что эта помощь может достичь 3 миллиардов евро. В реальности она составит более 2 млрд евро, но не 3 млрд евро", - рассказал Лекорню.
Решение о выделении до 3 млрд евро на помощь Украине в 2024 году было закреплено в двустороннем соглашении по безопасности между Киевом и Парижем, которое президенты Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали еще в феврале.
Но, как пишет Politico, Франция была вынуждена сократить расходы на помощь Украине, поскольку дефицит бюджета за 2024 год может составить около 6% ВВП страны.
Министр обороны Франции отметил, что дополнительные расходы на помощь Украине до конца года запрашивать у парламента не будут. Около 300 млн евро военной помощи будет обеспечено за счет замороженных российских активов - за эти средства приобретут 155-мм артиллерийские снаряды, САУ Caesar и горючее.
При этом от 400 до 600 миллионов евро будут получены за счет снижения инфляции, их направят на модернизацию ракет SCALP и Aster для Украины.
Напомним, Франция продолжает активно предоставлять Украине военную помощь с начала полномасштабной войны. В частности, Париж передает украинским защитникам дальнобойные ракеты SCALP.
Сейчас наиболее актуальным вопросом стало использование таких ракет для ударов ВСУ вглубь территории России. Но французские власти пока не решились разрешить Украине использовать SCALP таким образом.
К слову, недавно СМИ утверждали, что Украина может получить от Франции 20 модернизированных самолетов Mirage 2000-5F.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.