Франція не виключає іноземної причетності до диверсії на залізниці

Дарманен заявив, що не може виключити іноземну причетність до атаки, яка призвела до хаосу на швидкісній залізничній мережі країни, що спричинило проблеми у пересуванні в день відкриття Олімпійських ігор.

"Хто несе відповідальність? Чи це відбувалося зсередини, чи це був наказ з-за кордону, про це ще рано говорити... Ми виявили певну кількість елементів, які дають нам підстави вважати, що ми досить швидко дізнаємося, хто несе відповідальність", – додав він.

Водночас два анонімних джерела в органах безпеки заявили, що початкові підозри падають на лівих бойовиків або екологічних активістів, але доказів поки що немає.