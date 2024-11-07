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Франція викликала представника КНДР через відправлення військ до Росії, - МЗС

Франція, Четвер 07 листопада 2024 18:06
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Франція викликала представника КНДР через відправлення військ до Росії, - МЗС Фото: КНДР відправила військових до РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Франція ще минулого місяця викликала представника КНДР. Причиною цьому стала відправка північнокорейських військових до Росії.

Про це заявив речник французького МЗС Крістоф Лемуан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

Лемуан заявив, що Міністерство закордонних справ Франції ще 28 жовтня викликало дипломатичного представника Північної Кореї, аби висловити йому протест через підтримку повномасштабної російської агресії проти України.

Він також заявив, що Париж готовий "рішуче реагувати в координації з нашими партнерами" на дані дії з боку КНДР.

"Ми чітко дали зрозуміти, що така підтримка не залишиться без відповіді", - додав речник.

КНДР відправила війська в Україну

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про те, що Північна Корея направила своїх військових для підтримки Росії у війні проти України. Російський диктатор Володимир Путін на такі дії заявив, що це є частиною "стратегічного партнерства" між РФ та КНДР.

А глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зазначив, що північнокорейські військові можуть взяти участь у бойових діях проти України вже в листопаді цього року.

Натомість державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що США зафіксували присутність близько 8 тисяч північнокорейських військових у Курській області Росії.

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Франція Російська Федерація КНДР
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