Франція викликала представника КНДР через відправлення військ до Росії, - МЗС

Франція ще минулого місяця викликала представника КНДР. Причиною цьому стала відправка північнокорейських військових до Росії.

Про це заявив речник французького МЗС Крістоф Лемуан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

Лемуан заявив, що Міністерство закордонних справ Франції ще 28 жовтня викликало дипломатичного представника Північної Кореї, аби висловити йому протест через підтримку повномасштабної російської агресії проти України.

Він також заявив, що Париж готовий "рішуче реагувати в координації з нашими партнерами" на дані дії з боку КНДР.

"Ми чітко дали зрозуміти, що така підтримка не залишиться без відповіді", - додав речник.