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Дорога до Кривого Рогу. У Херсонській області відновили міст через Інгулець

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Київ, Вівторок 22 листопада 2022 15:03
Дорога до Кривого Рогу. У Херсонській області відновили міст через Інгулець Фото: на Херсонщині відновили міст через Інгулець (t.me/khersonskaODA)
Автор: Константин Широкун

У селі Заградівка Херсонської області сьогодні, 22 листопада, шляховики полагодили міст через річку Інгулець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Дорога до Кривого Рогу. У Херсонській області відновили міст через Інгулець Міст поєднує Кочубеївську територіальну громаду з Дніпропетровською областю. Завдяки відновленій переправі мешканці району люди можуть швидко дістатися Кривого Рогу. Усі роботи виконувались силами криворізьких спеціалістів.

Дорога до Кривого Рогу. У Херсонській області відновили міст через Інгулець

Раніше ми писали, що через складну безпекову ситуацію в Херсоні та області та проблеми з інфраструктурою, мешканцям радять евакуюватися на зимовий період до більш безпечних регіонів країни.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Херсоні та області поступово відновлюється український зв'язок усіх мобільних операторів, відкрився перший супермаркет мережі АТБ та прибув перший пасажирський потяг із Києва.

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