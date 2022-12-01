Франция изготовила и передала Украине мосты для восстановления дорог: где установят

Франция передала Украине три разборные моста, которые будут использованы для восстановления поврежденной инфраструктуры.

Об этом заявил первый заместитель главы "Укравтодора" Андрей Ивко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"Центр по преодолению кризисов и поддержки (CDCS), который является французским государственным оператором гуманитарной деятельности, передал "Укравтодору" три моста. Конструкции уже прибыли в Украину.

"Французские партнеры заказали мосты у компании Matière, изготовившей их под необходимые Украине параметры. Подаренные мосты помогут быстро обеспечить устойчивое движение на основных транспортных артериях в Черниговской области", - отметил Ивко.

По его словам, в результате российской военной агрессии в Черниговской области разрушены 27 мостов и путепроводов.