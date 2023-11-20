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Франція відправить до Гази шпитальне судно і понад 10 тонн медичної допомоги

Понеділок 20 листопада 2023 05:42
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Франція відправить до Гази шпитальне судно і понад 10 тонн медичної допомоги Фото: Франція відправить до Гази судно-шпиталь (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Франція надішле медичну допомогу і друге судно-шпиталь до Сектору Гази на початку тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В офісі президента Франції Еммануеля Макрона зазначили, що Париж відправить до Гази літак із понад 10 тоннами медичного приладдя та візьме участь у подібних польотах Європейського Союзу, які відбудуться 23 і 30 листопада.

Також Франція готує до відправки друге шпитальне судно, вертольотоносець Dixmude, який прибуде до Єгипту найближчими днями. Варто зазначити, що в регіоні вже розміщене французьке судно-шпиталь Tonnerre, який близько 60 ліжок і два робочих блоки.

Париж також направить цивільні і військові літаки для евакуації хворих і поранених дітей з Гази.

Війна Ізраїлю та ХАМАС

На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними Сил оборони Ізраїлю, ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектору Газа, тому що десятки тисяч людей перейшли на південний бік.

У Білому домі заявили, що угода між Ізраїлем і ХАМАС щодо звільнення заручників стає дедалі ближчою.

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Франція Гуманітарна допомога ХАМАС Ізраїль
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