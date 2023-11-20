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Франция отправит в Газу госпитальное судно и более 10 тонн медицинской помощи

Понедельник 20 ноября 2023 05:42
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Франция отправит в Газу госпитальное судно и более 10 тонн медицинской помощи Фото: Франция отправит в Газу судно-госпиталь (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Франция пришлет медицинскую помощь и второе судно-госпиталь в Сектор Газа в начале недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В офисе президента Франции Эммануэля Макрона отметили, что Париж отправит в Газу самолет с более чем 10 тоннами медицинских принадлежностей и примет участие в подобных полетах Европейского Союза, которые состоятся 23 и 30 ноября.

Также Франция готовит к отправке второе госпитальное судно, вертолетоносец Dixmude, который прибудет в Египет в ближайшие дни. Стоит отметить, что в регионе уже размещено французское судно-госпиталь Tonnerre, около 60 коек и два рабочих блока.

Париж также направит гражданские и военные самолеты для эвакуации больных и раненых детей из Газы.

Война Израиля и ХАМАС

В начале октября боевики ХАМАС начали масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и угоняли как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

По данным Сил обороны Израиля, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газа, потому что десятки тысяч человек перешли на южную сторону.

В Белом доме заявили, что соглашение между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников становится все более близким.

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