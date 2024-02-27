Франція відправила винищувачі Mirage для перехоплення російського літака в районі Естонії

Франція була змушена підняти в повітря свої винищувачі Mirage для перехоплення російського військового літака.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил Франції.
"Зліт по тривозі і перехоплення літака розвідки", - йдеться в заяві.
Йдеться про російський Іл-20.
У Генштабі уточнили, що це сталося біля узбережжя Естонії.
"Мета: захистити повітряний простір наших балтійських союзників", - додали у Франції.
Нагадаємо, росіяни вже неодноразово використовували свої літаки для провокацій. У серпні минулого року американські системи протиповітряної оборони виявили чотири військові літаки країни-агресора поблизу Аляски.
У тому ж місяці Військово-повітряні сили Данії перехопили два російські бомбардувальники, які летіли "до території НАТО".
Нещодавно норвезькі літаки F-35 перехопили російські бомбардувальники і винищувачі. Їх зафіксували поблизу повітряного простору Північноатлантичного альянсу.
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