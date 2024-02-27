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Франція відправила винищувачі Mirage для перехоплення російського літака в районі Естонії

Архівне фото: Франція відправила винищувачі Mirage для перехоплення російського літака (wikipedia org)
Автор: Дмитро Браславський

Франція була змушена підняти в повітря свої винищувачі Mirage для перехоплення російського військового літака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил Франції.

"Зліт по тривозі і перехоплення літака розвідки", - йдеться в заяві.

Йдеться про російський Іл-20.

 

 

У Генштабі уточнили, що це сталося біля узбережжя Естонії.

"Мета: захистити повітряний простір наших балтійських союзників", - додали у Франції.

Провокації Росії

Нагадаємо, росіяни вже неодноразово використовували свої літаки для провокацій. У серпні минулого року американські системи протиповітряної оборони виявили чотири військові літаки країни-агресора поблизу Аляски.

У тому ж місяці Військово-повітряні сили Данії перехопили два російські бомбардувальники, які летіли "до території НАТО".

Нещодавно норвезькі літаки F-35 перехопили російські бомбардувальники і винищувачі. Їх зафіксували поблизу повітряного простору Північноатлантичного альянсу.

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ФранціяРосійська ФедераціяЕстонія