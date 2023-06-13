Франція відправила в Україну слідчих та експертів для фіксації злочинів РФ

Франція відрядила до України дві групи співробітників Міністерства внутрішніх справ та Заморських територій Франції, одна з яких складалася зі слідчих, а інша - з судових експертів. Вони збиратимуть докази воєнних злочинів армії РФ в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства Франції в Україні .

"Вже понад рік Франція повністю мобілізована для надання конкретної підтримки зусиллям української влади та Міжнародного кримінального суду у їхніх розслідуваннях, спрямованих на те, щоб особи, відповідальні за злочини, скоєні в Україні, не залишилися безкарними", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нещодавно Франція відрядила до України дві групи співробітників Міністерства внутрішніх справ та Заморських територій Франції, одна з яких складалася зі слідчих, а інша - з судових експертів.

Чим вони будуть займатись в Україні

Перша команда допоможе українській владі розслідувати злочини, які завдали серйозної та довготривалої шкоди навколишньому середовищу з початку російської агресії в Україні. До складу групи входять жандарми з Центрального управління по боротьбі зі злочинами проти довкілля та здоров’я населення та експерт з Інституту кримінальних досліджень Національної жандармерії.

Франція також розгорне технічну і криміналістичну поліцейську місію під егідою Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. Спираючись на досвід Національної жандармерії, ця місія збиратиме докази пошкодження цивільного майна і документуватиме їх за допомогою тривимірних цифрових моделей. Зібрана таким чином інформація сприятиме розслідуванню МКС та розгляду справ в українських судах.

Ці місії включали розслідування пошкоджень інфраструктури, ідентифікацію жертв з метою повернення їхніх тіл сім’ям, розслідування причин смерті та моделювання місць злочинів.

Воєнні злочини Росії в Україні

Від самого початку вторгнення в Україну армія РФ регулярно скоює військові злочини. Окупанти вбивають цивільних, грабують чужі будинки, вивозять дітей. Керівництво Росії заперечує це, проте міжнародна спільнота неодноразово заявляла про причетність Кремля до воєнних злочинів.

Парламентська асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом, а терористичний режим країни-агресора - рашизмом.

До цього повідомлялось, що Португалія надасть фінансову допомогу щодо пошуку доказів воєнних злочинів в Україні, а також може направити експертів зі свого основного підрозділу з розслідування кримінальних злочинів.