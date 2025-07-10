Франція відновлює виробництво крилатих ракет SCALP після 15-річної паузи

Франція спільно з союзниками вперше за 15 років відновила виробництво крилатих ракет SCALP/ Storm Shadow, які добре зарекомендували себе з початком вторгнення РФ в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню.
"Виробництво ракет SCALP для оснащення наших збройних сил відновиться у 2025 році, через 15 років після нашого останнього замовлення", - зазначив міністр оборони Франції.
За його словами, поставлені в Україну франко-британські ракети SCALP/Storm Shadow продемонстрували свою ефективність у сучасних бойових діях високої інтенсивності.
"Спільне підприємство Франції, Британії, Італії та Німеччини, на якому вироблятимуть ракети, є символом провідної оборонної промисловості Європи", - додав Лекорню.
Вперше Франція передала Україні далекобійні SCALP у 2023 році. В липні 2023 року було відомо, що Силам оборони передадуть 50 ракет. Втім, вже в січні 2024, французький лідер Еммануель Макрон анонсував поставку ще 40 одиниць.
Характеристики ракети:
Водночас також є експортний варіант, який має меншу дальність й вагу бойової частини.
Детальніше про далекобійні SCALP можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.
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