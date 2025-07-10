Франция возобновляет производство крылатых ракет SCALP после 15-летней паузы

Франция совместно с союзниками впервые за 15 лет возобновила производство крылатых ракет SCALP/ Storm Shadow, которые хорошо зарекомендовали себя с началом вторжения РФ в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Франции Себастьяна Лекорню.
"Производство ракет SCALP для оснащения наших вооруженных сил возобновится в 2025 году, через 15 лет после нашего последнего заказа", - отметил министр обороны Франции.
По его словам, поставленные в Украину франко-британские ракеты SCALP/Storm Shadow продемонстрировали свою эффективность в современных боевых действиях высокой интенсивности.
"Совместное предприятие Франции, Великобритании, Италии и Германии, на котором будут производить ракеты, является символом ведущей оборонной промышленности Европы", - добавил Лекорню.
Впервые Франция передала Украине дальнобойные SCALP в 2023 году. В июле 2023 года было известно, что Силам обороны передадут 50 ракет. Впрочем, уже в январе 2024 года, французский лидер Эммануэль Макрон анонсировал поставку еще 40 единиц.
Характеристики ракеты:
В то же время также есть экспортный вариант, который имеет меньшую дальность и вес боевой части.
Подробнее о дальнобойных SCALP можно прочитать в материале РБК-Украина.
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