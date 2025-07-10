RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Франция возобновляет производство крылатых ракет SCALP после 15-летней паузы

Фото: Франция возобновляет производство крылатых ракет SCALP (x.com/SebLecornu)
Автор: Константин Широкун

Франция совместно с союзниками впервые за 15 лет возобновила производство крылатых ракет SCALP/ Storm Shadow, которые хорошо зарекомендовали себя с началом вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Франции Себастьяна Лекорню.

"Производство ракет SCALP для оснащения наших вооруженных сил возобновится в 2025 году, через 15 лет после нашего последнего заказа", - отметил министр обороны Франции.

По его словам, поставленные в Украину франко-британские ракеты SCALP/Storm Shadow продемонстрировали свою эффективность в современных боевых действиях высокой интенсивности.

"Совместное предприятие Франции, Великобритании, Италии и Германии, на котором будут производить ракеты, является символом ведущей оборонной промышленности Европы", - добавил Лекорню.

 

Что известно о ракетах SCALP

Впервые Франция передала Украине дальнобойные SCALP в 2023 году. В июле 2023 года было известно, что Силам обороны передадут 50 ракет. Впрочем, уже в январе 2024 года, французский лидер Эммануэль Макрон анонсировал поставку еще 40 единиц.

Характеристики ракеты:

  • длина - 5,1 метра;
  • диаметр корпуса - 630 мм;
  • масса - 1300 килограммов;
  • операционная дальность, согласно информации от разработчика - 560 километров.

В то же время также есть экспортный вариант, который имеет меньшую дальность и вес боевой части.

Подробнее о дальнобойных SCALP можно прочитать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияРакеты