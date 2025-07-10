Франция возобновляет производство крылатых ракет SCALP после 15-летней паузы

Что известно о ракетах SCALP

Впервые Франция передала Украине дальнобойные SCALP в 2023 году. В июле 2023 года было известно, что Силам обороны передадут 50 ракет. Впрочем, уже в январе 2024 года, французский лидер Эммануэль Макрон анонсировал поставку еще 40 единиц.

Характеристики ракеты:

длина - 5,1 метра;

диаметр корпуса - 630 мм;

масса - 1300 килограммов;

операционная дальность, согласно информации от разработчика - 560 километров.

В то же время также есть экспортный вариант, который имеет меньшую дальность и вес боевой части.

Подробнее о дальнобойных SCALP можно прочитать в материале РБК-Украина.

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