Франция возобновляет производство крылатых ракет SCALP после 15-летней паузы

Франция совместно с союзниками впервые за 15 лет возобновила производство крылатых ракет SCALP/ Storm Shadow, которые хорошо зарекомендовали себя с началом вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Франции Себастьяна Лекорню.

"Производство ракет SCALP для оснащения наших вооруженных сил возобновится в 2025 году, через 15 лет после нашего последнего заказа", - отметил министр обороны Франции.

По его словам, поставленные в Украину франко-британские ракеты SCALP/Storm Shadow продемонстрировали свою эффективность в современных боевых действиях высокой интенсивности.

"Совместное предприятие Франции, Великобритании, Италии и Германии, на котором будут производить ракеты, является символом ведущей оборонной промышленности Европы", - добавил Лекорню.