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Франция возобновляет производство крылатых ракет SCALP после 15-летней паузы

Четверг 10 июля 2025 09:45
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Франция возобновляет производство крылатых ракет SCALP после 15-летней паузы Фото: Франция возобновляет производство крылатых ракет SCALP (x.com/SebLecornu)
Автор: Константин Широкун

Франция совместно с союзниками впервые за 15 лет возобновила производство крылатых ракет SCALP/ Storm Shadow, которые хорошо зарекомендовали себя с началом вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Франции Себастьяна Лекорню.

"Производство ракет SCALP для оснащения наших вооруженных сил возобновится в 2025 году, через 15 лет после нашего последнего заказа", - отметил министр обороны Франции.

По его словам, поставленные в Украину франко-британские ракеты SCALP/Storm Shadow продемонстрировали свою эффективность в современных боевых действиях высокой интенсивности.

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"Совместное предприятие Франции, Великобритании, Италии и Германии, на котором будут производить ракеты, является символом ведущей оборонной промышленности Европы", - добавил Лекорню.

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Что известно о ракетах SCALP

Впервые Франция передала Украине дальнобойные SCALP в 2023 году. В июле 2023 года было известно, что Силам обороны передадут 50 ракет. Впрочем, уже в январе 2024 года, французский лидер Эммануэль Макрон анонсировал поставку еще 40 единиц.

Характеристики ракеты:

  • длина - 5,1 метра;
  • диаметр корпуса - 630 мм;
  • масса - 1300 килограммов;
  • операционная дальность, согласно информации от разработчика - 560 километров.

В то же время также есть экспортный вариант, который имеет меньшую дальность и вес боевой части.

Подробнее о дальнобойных SCALP можно прочитать в материале РБК-Украина.

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