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Франция восстановит три моста в Черниговской области

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Украина, Среда 11 января 2023 04:44
Франция восстановит три моста в Черниговской области Фото: Франция поможет Черниговской области с восстановлением мостов (
Автор: Антон Малиновский

Французская гуманитарная миссия передала Черниговской области конструкции трех мостов, которые установят вместо разрушенных в результате боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Министерство инфраструктуры Украины.

Один из мостов уже собран и установлен на балки, а на проезжую часть было нанесено специальное покрытие. Теперь там нужно установить пешеходные плиты и обустроить подходы к мосту. После этого движение транспорта будет возобновлено.

Отмечается, что во время активных боевых действий в Черниговской области было уничтожено 27 мостов и путепроводов. В настоящее время проезд восстановлен на 20 из них.

Напомним, что 10 января российские войска в очередной раз обстреляли пограничные населенные пункты в Черниговской и Сумской областях из минометов и артиллерии. Всего было зафиксировано более 40 приходов.

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Черниговская область Франция
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