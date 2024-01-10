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Франція відкрила новий етап Кубка світу перемогою в жіночій естафеті, Україна в топ-5

Фото: Жулія Сімон принесла збірній Франції "золото" (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорців

Французькі біатлоністки виграли жіночу естафету на етапі Кубка світу 2023/24 у німецькому Рупольдінгу, а збірна України замкнула п'ятірку найкращих команд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Збірна Франції подолала гонку за 1:08:44.5 години. На 24-кілометровій дистанції її кольори захищала четвірка на чолі з Жулією Сімон.

На перших двох відрізках у претендентах на медалі була і збірна України. Ірина Петренко та Юлія Джима не тільки обійшлися без промахів на обох вогневих рубежах, а й продемонстрували відмінну швидкість. Як наслідок, ветеранка команди Джима передала естафету Анастасії Меркушиній третьою.

Та вона підтримати заспів українок не змогла. Під час стрільби лежачи Меркушина-старша використала два додаткових патрони, а в стійці – ще один. Зрештою, українська команда відкотилася на 6-те місце. На одну сходинку вище підняти її зуміла Христина Дмитренко, яка закрила 10 мішеней за 11 пострілів.

Тим часом Франція на фінальному етапі розібралася зі збірними Швеції та Німеччини. Сімон була найкращою і на трасі, і на стрільбищі та "привезла" скандинавкам майже 9 секунд на фініші. Німкені ж відстали на понад 46 секунд.

Підсумки біатлонної естафети 4x6 км, жінки:

  1. Франція
  2. Швеція (+8,7)
  3. Німеччина (+46,7)

...

5. Україна (+1:36,1)

До слова, напередодні пригадали попередні старти українських біатлоністів у Рупольдінгу.

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