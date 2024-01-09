Ретро-Рупольдинг. Якими були останні старти українських біатлоністів у Німеччині

У середу, 10 січня, у німецькому Рупольдингу розпочнеться пʼятий етап Кубка світу з біатлону. В рамках змагань пройдуть спринти, гонки переслідування та естафети серед жінок та чоловіків. Україну представлять 10 біатлоністів.

Сезон 2018/2019

Етап 2019-го традиційно розпочався зі спринтерських гонок. Першими за залікові бали змагались чоловіки. До топ-60 потрапили 3 вітчизняних біатлоністи: 20 місце посів Дмитро Підручний, який припустився 1 помилки на "лежці", Артем Прима став 45-м з двома хибами, Артем Тищенко - 53-м з "нулем".

Дмитро Підручний (фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi)

В жінок до кращих 60 потрапили лише сестри Семеренко. Віта закінчила змагання на 29-й позиції з однією хибою, Валя - на 59-й з двома штрафними колами після стійки.

В естафетах справи були вже кращими. Наші чоловіки після першого етапу йшли на першій позиції, яку ділили з французами та шведами. Пізніше Україна опинилась на 3 позиції, потім на 8, а в результаті закінчила змагання на сьомому місці. Хлопці використали 5 додаткових патронів та жодного разу не зайшли на штрафне коло.

Жінки ж вище 4 місця не підіймалися. Анастасії Меркушиній вдалось передати естафету на цій позиції, проте етапи сестер Семеренко та Юлії Журавок видались невдалими. Наша жіноча команда закінчила на 15 місці.

На наступний день після жіночої естафети відбулося два мас-старти. Дмитро Підручний був єдиним українцем, який відібрався до цієї гонки. Він завершив її на передостанньому 29 місці з трьома хибами.

Анастасія Меркушина (фото: instagram.com/merkushyna_nst)

Сезон 2019/2020

Етап 2020 року за наповненням був ідентичним до того, який пройде цього року. Розпочалось все зі спринтів, результати яких були вже краще, ніж у попередньому сезоні.

Так, відразу двоє чоловіків потрапили до топ-10. Артем Прима став 8-м, а Дмитро Підручний - 10-м. Обидва біатлоністи показали бездоганну роботу на вогневих рубежах та стабільну швидкість на трасі.

В жінок справи були трохи гірші. Так, до гонки переслідування відібрались 4 біатлоністки, проте не на найкращих позиціях. Джима - 29-а, молодша Семеренко - 34-а, Олена Білосюк - 40-а та Валентина Семеренко - 58-а.

Юлія Джима (фото: facebook.com/juliyadzhymasupport)

До пасьютів вже традиційно відбулися естафетні гонки. Жінки непогано розпочали та всю гонку протримались серед лідерів, проте стійка Олени Білосюк не дала можливості поборотись за пʼєдестал. Капітан використала всі 3 додаткових патрони, та витратила на стрільбу більше часу, ніж було потрібно. Україна залишилась на шостій позиції.

Чоловіки теж були серед лідерів після першого етапу, проте невдало працювали ногами. Команда у складі Дмитра Підручного, Артема Прими, Антона Дудченка та Артема Тищенка була однією з найкращих за показниками стрільби, проте все одно залишилась поза квітковою церемонією, на 8-й позиції.

Гонки переслідування не змусили себе довго чекати. Пасьюти відбулись на наступний день після останньої естафети.

Олена Білосюк (фото: instagram.com/bilosiuk_biathlon)

Артем Прима міг поборотись за найвищі позиції, проте припустився двох хиб і опустився на 3 позиції у порівнянні зі старт-листом. 29-м став Антон Дудченко, якому вдалось відіграти 8 позицій. А от Дмитро Підручний гонку не закінчив. Він схибив 7 разів і так і не дістався фінішу.

Така сама ситуація виникла в Юлії Джими. Між другою стійкою та фінішною смугою вона зійшла з дистанції. А от Віта Семеренко в цей день потішила вболівальників. Українка стала єдиною біатлоністкою, яка бездоганно відпрацювала на вогневому рубежі та змогла піднятись на 26 позицій. У фінішному протоколі спортсменка посіла 8 місце. Її сестра Валентина, до слова, стала 18-ю.

Віта Семеренко (фото: wikipedia.org)

Сезон 2020/2021

Через карантинні обмеження у сезоні 2020/2021 змагань в Рупольдингу не відбулося. При цьому, Німеччина все одно прийняла заявлені 2 етапи. Обидва з них пройшли з різницею у три дні в Обергофі.

Сезон 2021/2022

У 2022 році етап у Рупольдингу став передостаннім перед Олімпіадою у Пхьончхані. Склад гонок не змінився: спринт, естафета, переслідування.

У жінок до пасьюту відібралось 3 українських біатлоністки, проте час кожної з них був за 1 хвилину 45 секунд. Джима завершила змагання на 37-у місці, Петренко стала 41-ою, Валентина Семеренко - 47-ою.

А от чоловіки знову порадували. Після другої стрільби Підручний, Цимбал та Прима вийшли з однією хибою кожний на 13-й, 14-й та 15-й позиціях відповідно. До фінішу Дмитро зміг дістатись із 7-м часом, Богдан посів 17-е місце, а Прима - 22-е. До квіткової церемонії нашому капітану не вистачило 4 секунди, але загалом всі три біатлоністи отримали гарні позиції для старту у гонці переслідування.

Жіноча естафета для нашої команди цього разу не задалась. Петренко, Джима, Семеренко та Меркушина всю гонку провели на відстані у хвилину від лідера та попри гарні показники у стрільбі (використано було всього 6 додаткових патронів на всю команду), залишились на 9-у місці.

Чоловіки ж до третього етапу включно постійно були серед лідерів. Проте Антон Дудченко, який біг останній етап, не зміг конкурувати у швидкості із такими біатлоністами, як Лукас Хофер чи Кентен Фійон-Має, тож Україна фінішувала тільки шоста.

Антон Дудченко (фото: instagram.com/antondud4enko)

Переслідування цього разу теж не вийшло. Джима припустилась трьох хиб та посіла 24 місце, а Ірина Петренко попри лише 1 хибу змогла відіграти лише 8 позицій.

У чоловіків ситуація була дедалі гірше. Дмитро Підручний, на якого так розраховували вболівальники, вже після першої "лежки" втратив 22 місця, припустившись двох хиб. Інші біатлоністи також помилялись, проте всі наші 4 спортсмени опинилися за топ-40. Найвищий був Дмитро - з шістьма промахами.

Сезон 2022/2023

Як і цьогоріч, у сезоні 2022/2023 Рупольдинг був другим етапом у новому році. Щоправда, торік спринт був замінений на індивідуальну гонку, а гонка переслідування - на мас-старт.

Індивідуальну гонку що наші жінки, що чоловіки, провели невдало. Насико, Тищенко та Лесюк посіли 26, 28 та 29 позиції відповідно, припустившись кожен по 1 хибі. Капітан нашої збірної, Дмитро Підручний, пропустив етап через відновлення після операції на коліно.

Найкращою українкою у жіночій індивідуальній гонці виявилась Юлія Джима. Спортсменка припустилась двох хиб на другому та четвертому вогневих рубежах. Якби Юлія відстрілялася чисто, за результатами швидкості посіла б 6 позицію.

Попри те, що українські команди на естафету були не у повному складі, нашим біатлоністам вдалось гідно пробігти гонки. Так, чоловіки закінчили змагання на шостій позиції, пропустивши вперед тільки топ збірні Норвегії, Німеччини, Франції та Швеції.

Богдан Цимбал (фото: instagram.com/tsymbal_bogi)

Жінки ж до другого обміну теж відставали від топ-6 на незначні 20 секунд, проте по ходу гонки втратили, і як результат фінішували 11-ми.

У мас-старти торік потрапила лише Джима. Юлія розпочала змагання під 28 стартовим номером з 30 та закінчила на 21 позиції.

Чинний сезон

Цього року у Рупольдингу заплановані естафети, спринти та гонки переслідування. У складі чоловічої команди до Німеччини вирушили Дмитро Підручний, Артем Прима, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Артем Тищенко. Жінки - Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко, Любов Кипʼяченкова та Христина Дмитренко.

Віталій Мандзин (фото: instagram.com/vitalii.mandzyn)

Де дивитись?

Естафети заплановані на середу і четвер. Старт гонок о 15:30 за київським часом.

Жіночий спринт відбудеться у пʼятницю, чоловічий - у суботу також о 15:30.

Щодо пасьютів, то їх можна буде побачити у неділю, 14 січня.

Жінки розпочнуть о 13:30, чоловіки - о 15:45.

Всі гонки у прямому ефірі можна буде побачити на телеканалі "Суспільне: Спорт".