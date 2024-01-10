Франция открыла новый этап Кубка мира победой в женской эстафете, Украина в топ-5

Сборная Франции преодолела гонку в 1:08:44.5 часа. На 24-километровой дистанции ее цвета защищала четверка во главе с Жюлией Симон.

На первых двух отрезках в соискателях на медали была и сборная Украины. Ирина Петренко и Юлия Джима не только обошлись без промахов на обоих огневых рубежах, но и продемонстрировали отличную скорость. В результате ветеранка команды Джима передала эстафету Анастасии Меркушиной третьей.

Но она поддержать запев украинок не смогла. Во время стрельбы лежа Меркушина-старшая использовала два дополнительных патрона, а в стойке – еще один. В конце концов, украинская команда откатилась на 6-е место. На одну ступеньку выше поднять ее сумела Кристина Дмитренко, закрывшая 10 мишеней за 11 выстрелов.

Тем временем Франция на финальном этапе разобралась со сборными Швеции и Германии. Симон была лучшей и на трассе, и на стрельбище и "привезла" скандинавкам почти 9 секунд на финише. Немки же отстали более чем на 46 секунд.

Итоги биатлонной эстафеты 4x6 км, женщины:

Франция Швеция (+8,7) Германия (+46,7)

...

5. Украина (+1:36,1)