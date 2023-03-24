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Франція вдвічі збільшить темпи виробництва гаубиць Caesar, - Міноборони

Фото: Caesar (Сухопутні_війська_ЗС_України)
Автор: Дмитро Браславський

Виробництво самохідних 155-мм гаубиць Caesar у Франції має збільшитися вдвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра Збройних сил Франції Себастьєна Лекорню, яку приводить Les Echos.

"Темпи виробництва самохідних 155-мм гаубиць Caesar компанією Nexter буде подвоєно з нинішніх чотирьох до восьми одиниць на місяць", - сказав міністр.

За його словами, буде подвоєно до 40 одиниць на місяць випуск ракет "земля-повітря" Mistral. Лекорню розповів, що також збільшиться та пришвидшиться виробництво радарів ППО Ground Master. З вересня їх виготовлятимуть у кількості 24 одиниць на рік.

Раніше Франція вже передавала Україні 18 гаубиць Caesar, у січні обіцяла передати ще 12 штук.

Нагадаємо, що Данія передала українським військовим всі самохідні артилерійські установки Caesar, які мала на озброєнні.

У Франції цього року різко збільшать обсяг замовлень на виробництво снарядів та ракет для своїх озброєнь. Мова йде передусім і про гаубиці Caesar, які передаються Україні.

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