Франція вдвічі збільшить темпи виробництва гаубиць Caesar, - Міноборони

Виробництво самохідних 155-мм гаубиць Caesar у Франції має збільшитися вдвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра Збройних сил Франції Себастьєна Лекорню, яку приводить Les Echos.

"Темпи виробництва самохідних 155-мм гаубиць Caesar компанією Nexter буде подвоєно з нинішніх чотирьох до восьми одиниць на місяць", - сказав міністр. За його словами, буде подвоєно до 40 одиниць на місяць випуск ракет "земля-повітря" Mistral. Лекорню розповів, що також збільшиться та пришвидшиться виробництво радарів ППО Ground Master. З вересня їх виготовлятимуть у кількості 24 одиниць на рік. Раніше Франція вже передавала Україні 18 гаубиць Caesar, у січні обіцяла передати ще 12 штук.