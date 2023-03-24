Франция вдвое увеличит темпы производства гаубиц Caesar, - Минобороны

Производство самоходных 155-мм гаубиц Caesar во Франции должно увеличиться вдвое.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра Вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню, которое приводит Les Echos.
"Темпы производства самоходных 155-мм гаубиц Caesar компанией Nexter будут удвоены с нынешних четырех до восьми единиц в месяц", - сказал министр.
По его словам, будет удвоен до 40 единиц в месяц выпуск ракет "земля-воздух" Mistral. Лекорню рассказал, что также увеличится и ускорится производство радаров ПВО Ground Master. С сентября их будут производить в количестве 24 единиц в год.
Ранее Франция уже передавала Украине 18 гаубиц Caesar, в январе обещала передать еще 12 штук.
Напомним, что Дания передала украинским военным все самоходные артиллерийские установки Caesar, имевшиеся на вооружении.
Во Франции в этом году резко увеличат объем заказов на производство снарядов и ракет для своих вооружений. Речь идет прежде всего и о гаубицах Caesar, которые передаются Украине.
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