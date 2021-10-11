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Франция ужесточила правила въезда для украинцев: что изменилось

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Париж, Понедельник 11 октября 2021 14:18
Франция ужесточила правила въезда для украинцев: что изменилось Фото: Франция ужесточает правила въезда для украинцев (tageskarte.io)
Автор: Анастасия Рокитна

Франция ужесточила правила въезда для украинцев. Новые правила вступают в силу с 11 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Государственную пограничную службу Украины.

Страну имеют право посещать граждане, прошедшие полный курс вакцинации препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, R-Pharm, и с момента получения последней дозы прошло 7 дней (28 дней Johnson and Johnson).

Кроме того, в ГПСУ сообщили, что Великобритания признала украинские сертификаты вакцинации и от 11 октября будет принимать граждан Украины, которые прошли полный курс препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna и Pfizer.

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