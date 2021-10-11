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Франція посилила правила в'їзду для українців: що змінилося

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Париж, Понеділок 11 жовтня 2021 14:18
Франція посилила правила в'їзду для українців: що змінилося Фото: Франція посилює правила в'їзду для українців (tageskarte.io)
Автор: Анастасія Рокитна

Франція посилила правила в'їзду для українців. Нові правила набирають чинності з 11 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Державну прикордонну службу України.

Країну мають право відвідувати громадяни, які пройшли повний курс вакцинації препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, R-Pharm, і з моменту отримання останньої дози пройшло 7 днів (28 днів Johnson and Johnson).

Крім того, в ДПСУ повідомили, що Великобританія визнала українські сертифікати вакцинації і від 11 жовтня буде приймати громадян України, які пройшли повний курс препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna і Pfizer.

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