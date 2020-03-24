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Франция ужесточила карантин из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 10:12
Франция ужесточила карантин из-за коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Нарушение правил карантина во Франции наказывается жестким штрафом или заключением

Власти Франции объявили о новых ограничениях для своих граждан из-за распространения коронавируса в стране. Об этом сообщает The Local.

Как сообщается, Франция находится в закрытом режиме уже почти неделю. Выход из дома разрешен только в случае крайней нужды, но несмотря на это из-за большой смертности в связи с распространением коронавируса, премьер-министр Эдуар Филипп объявил новые ограничения в стране.

Так, сегодня пробежки на расстояние в радиусе более 1 километра от места проживания запрещены. Выходить на улицу с целью физической активности более, чем на час, нельзя и заниматься разрешено один раз в день. Кроме того, глава правительства объявил о закрытии рынков под открытым небом, которые работали во Франции.

Как отмечается, нарушение правил карантина во Франции наказывается штрафом в размере 135 евро и 1500 евро в случае повторного игнорирования ограничений в течение 15 дней, а в случае 4 нарушений в течение 30 дней - 3700 евро или максимум 6 месяцев заключения.

Напомним, Национальное собрание Франции одобрило в ночь на воскресенье в первом чтении законопроект о введении чрезвычайного санитарного положения, что предполагает введение особых мер безопасности со стороны государства в связи с пандемией коронавируса.

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