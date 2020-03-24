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Франція посилила карантин через коронавірус

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 10:12
Франція посилила карантин через коронавірус
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Порушення правил карантину у Франції карається жорстким штрафом, або ув'язненням

Влада Франції оголосила про нові обмеження для своїх громадян через поширення коронавірусу в країні. Про це повідомляє The Local.

Як повідомляється, Франція перебуває у закритому режимі вже майже тиждень. Вихід з дому дозволений лише у разі крайньої потреби, але не зважаючи на це через велику смертність у зв'язку з поширенням коронавірусу, прем'єр-міністр Едуар Філіп оголосив нові обмеження в країні.

Так, від сьогодні пробіжки на відстань в радіусі більш ніж 1 кілометр від місця проживання заборонені. Виходити на вулицю з метою фізичної активності більше, ніж на годину, не можна та займатись ними дозволено один раз на день. Крім того, глава уряду оголосив про закриття ринків просто неба, які працювали у Франції нині.

Як зазначається, порушення правил карантину у Франції карається штрафом у розмірі 135 євро та 1500 євро у разі повторного ігнорування обмежень протягом 15 днів, а у випадку 4 порушень протягом 30 днів - 3700 євро чи максимум 6 місяців ув’язнення.

Нагадаємо, Національні збори Франції схвалили у ніч на неділю в першому читанні законопроект про введення надзвичайного санітарного стану, що передбачає введення особливих заходів безпеки з боку держави у зв'язку з пандемією коронавірусу.

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