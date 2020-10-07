ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Франція - Україна: де дивитися товариський матч

Сен-Дені, Середа 07 жовтня 2020 14:58
Франція - Україна: де дивитися товариський матч
Фото: гравці збірної України (facebook.com/uafukraine)
Автор: Вера Олейник

Не пропустіть поєдинок з чинними чемпіонами світу

Збірна України проведе гостьовий товариський матч проти Франції. Букмекери впевнені у тріумфі чемпіонів світу над підопічними Андрія Шевченка.

7 жовтня 22:10
Сен-Дені, "Стад де Франс"

Контрольна гра відбудеться у передмісті Парижа Сен-Дені на арені "Стад-де-Франс" У середу, 7 жовтня. Час початку зустрічі - 22:10 за київським часом.

Українські уболівальники у прямій трансляції зможуть подивитися гру на загальнонаціональному ТРК "Україна", а також на спеціалізованому телеканалі "Футбол 1".

Цей поєдинок стане для "синьо-жовтої" команди першим цього року із глядачами на трибунах. Гру дозволено відвідати одній тисячі місцевих уболівальників. До цього числа не входять представники ЗМІ, співробітники клубів і стадіону. Кількість глядачів на трибунах обмежили через заходи з охорони здоров'я, пов'язаних з епідемією COVID-19.

"Стад-де-Франс" вважається головним стадіоном Франції, і саме на ній збірна України вже чотири рази зустрічалися із чинними нині чемпіонами світу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Спорт Збірна УкраїниФранціяонлайн-трансляцияонлайнтрансляция
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся