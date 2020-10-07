Франція - Україна: де дивитися товариський матч

Фото: гравці збірної України (facebook.com/uafukraine)

Не пропустіть поєдинок з чинними чемпіонами світу

Збірна України проведе гостьовий товариський матч проти Франції. Букмекери впевнені у тріумфі чемпіонів світу над підопічними Андрія Шевченка.

7 жовтня 22:10

Сен-Дені, "Стад де Франс"

Контрольна гра відбудеться у передмісті Парижа Сен-Дені на арені "Стад-де-Франс" У середу, 7 жовтня. Час початку зустрічі - 22:10 за київським часом.

Українські уболівальники у прямій трансляції зможуть подивитися гру на загальнонаціональному ТРК "Україна", а також на спеціалізованому телеканалі "Футбол 1".

Цей поєдинок стане для "синьо-жовтої" команди першим цього року із глядачами на трибунах. Гру дозволено відвідати одній тисячі місцевих уболівальників. До цього числа не входять представники ЗМІ, співробітники клубів і стадіону. Кількість глядачів на трибунах обмежили через заходи з охорони здоров'я, пов'язаних з епідемією COVID-19.

"Стад-де-Франс" вважається головним стадіоном Франції, і саме на ній збірна України вже чотири рази зустрічалися із чинними нині чемпіонами світу.