Франция - Украина: прогноз на товарищеский матч против чемпионов мира

Фото: игроки сборной Украины (facebook.com/uafukraine)

Специалисты не верят в команду Шевченко

Сборная Франции примет национальную команду Украины в товарищеском матче. Трансляция начнется в 22:10, а смотреть игру можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1".

7 октября 22:10

Сен-Дени, "Стад де Франс"

По мнению букмекеров, явными фаворитами поединка являются хозяева поля. На победу французской команды принимаются ставки с коэффициентом 1,22, тогда как триумф "сине-желтых" оценен лишь в 15,00. Коэффициент на ничью равен 5,80.

Статистика встреч

Ранее соперники встречались между собой девять раз и только в одной из них победу праздновали украинцы. Французы завоевали 5 побед, еще 3 раза была зафиксирована ничья.

Кадровая ситуация

Сборная Украины из-за травм и коронавируса осталась без 14 игроков после того, как Андрей Шевченко впервые объявил заявку на октябрьские матчи. Предстоящий поединок пропустят все игроки донецкого "Шахтера". Кроме того, в распоряжении тренерского штаба остался лишь один вратарь - динамовец Георгий Бущан.

Что дальше

Спарринг с действующими чемпионами мира будет для подопечных Андрея Шевченко разогревом перед матчами Лиги наций. В субботу, 10 октября, "сине-желтые" на НСК "Олимпийский" примут команду Германии, а за три дня попытаются поквитаться с испанцами за поражение месячной давности.