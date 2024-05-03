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Франція та Японія домовилися зміцнювати військову співпрацю, готують новий договір

Фото: Франція та Японія мають намір зміцнювати військову співпрацю (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Франція та Японія домовилися про початок переговорів щодо угоди про взаємний доступ до військ, таким чином зміцнюючи військову співпрацю на тлі напруженості, що зростає в Індо-Тихоокеанському регіоні та війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В останні роки союзники з "Великої сімки" провели численні спільні військові навчання як на двосторонній основі, так і в рамках ширших груп країн.

"Вони погодилися розпочати переговори. З огляду на досвід попередньої співпраці та військових навчань ми вважаємо це важливим", - заявив представник японського уряду під час зустрічі прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішиди та президента Франції Еммануеля Макрона в Парижі.

Японський чиновник заявив, що укладання оборонної угоди з Францією може тривати близько року. Французьке дипломатичне джерело відзначило, що Париж сподівається підписати документ "дуже швидко".

Зазначається, що в ході переговорів країни мають намір наголосити, що можуть відігравати важливішу роль в оборонній промисловості один одного. Франція також має намір запропонувати Японії свою продукцію у секторі цивільної атомної енергетики.

 

 

Раніше повідомлялося, що Франція має намір створити сили швидкого реагування для захисту мешканців Європи. Вони виконуватимуть завдання, у яких некомпетентний Північноатлантичний альянс.

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