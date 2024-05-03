Франция и Япония договорились укреплять военное сотрудничество, готовят новый договор

В последние годы союзники по "Большой семерке" провели многочисленные совместные военные учения, как на двусторонней основе, так и в рамках более широких групп стран.

"Они согласились начать переговоры. Учитывая опыт предыдущего сотрудничества и военных учений, мы считаем это важным", - заявил представитель японского правительства во время встречи премьер-министра Японии Фумио Кишиды и президента Франции Эммануэля Макрона в Париже.

Японский чиновник заявил, что заключение оборонного соглашения с Францией может занять около года. Французский дипломатический источник отметил, что Париж надеется подписать документ "очень быстро".

Отмечается, что в ходе переговоров страны намерены подчеркнуть, что могут играть более важную роль в оборонной промышленности друг друга. Франция также намерена предложить Японии свою продукцию в секторе гражданской атомной энергетики.