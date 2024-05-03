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Франция и Япония договорились укреплять военное сотрудничество, готовят новый договор

Пятница 03 мая 2024 05:50
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Франция и Япония договорились укреплять военное сотрудничество, готовят новый договор Фото: Франция и Япония намерены укреплять военное сотрудничество (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Франция и Япония договорились о начале переговоров по соглашению о взаимном доступе к войскам, таким образом укрепляя военное сотрудничество на фоне растущей напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе и войны на Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В последние годы союзники по "Большой семерке" провели многочисленные совместные военные учения, как на двусторонней основе, так и в рамках более широких групп стран.

"Они согласились начать переговоры. Учитывая опыт предыдущего сотрудничества и военных учений, мы считаем это важным", - заявил представитель японского правительства во время встречи премьер-министра Японии Фумио Кишиды и президента Франции Эммануэля Макрона в Париже.

Японский чиновник заявил, что заключение оборонного соглашения с Францией может занять около года. Французский дипломатический источник отметил, что Париж надеется подписать документ "очень быстро".

Отмечается, что в ходе переговоров страны намерены подчеркнуть, что могут играть более важную роль в оборонной промышленности друг друга. Франция также намерена предложить Японии свою продукцию в секторе гражданской атомной энергетики.

Ранее сообщалось, что Франция хочет создать силы быстрого реагирования для защиты жителей Европы. Они будут выполнять задачи, в которых некомпетентен Североатлантический альянс.

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