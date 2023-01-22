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Франція та Німеччина проведуть спільні військові навчання у Литві та Румунії

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Франція та Німеччина проведуть у Литві та Румунії навчання франко-німецької бригади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну декларацію держав.

Таке рішення було ухвалено сьогодні в Парижі, куди з офіційним візитом приїхав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Щоб підтримати наших східних союзників, збройні сили запланують спільні навчання франко-німецької бригади у Литві та Румунії", - йдеться у документі.

У ньому наголошується, що Париж та Берлін "мають сприяти зміцненню оборонних можливостей Європи, у тому числі зміцнюючи європейську складову НАТО".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Німеччина та Франція будуть допомагати Україні до тих пір, скільки це буде необхідно. Обидві країни заявили про непохитну підтримку.

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Франція