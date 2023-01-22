Франция и Германия проведут совместные военные учения в Литве и Румынии

Такое решение было принято сегодня в Париже, куда с официальным визитом приехал канцлер Германии Олаф Шольц.

"Чтобы поддержать наших восточных союзников, вооруженные силы запланируют совместное обучение франко-германской бригады в Литве и Румынии", - говорится в документе.

В нем отмечается, что Париж и Берлин "должны способствовать укреплению оборонных возможностей Европы, в том числе укрепляя европейскую составляющую НАТО".