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Франция и Германия проведут совместные военные учения в Литве и Румынии

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Франция и Германия проведут в Литве и Румынии обучение франко-германской бригады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную декларацию государств.

Такое решение было принято сегодня в Париже, куда с официальным визитом приехал канцлер Германии Олаф Шольц.

"Чтобы поддержать наших восточных союзников, вооруженные силы запланируют совместное обучение франко-германской бригады в Литве и Румынии", - говорится в документе.

В нем отмечается, что Париж и Берлин "должны способствовать укреплению оборонных возможностей Европы, в том числе укрепляя европейскую составляющую НАТО".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Германия и Франция будут помогать Украине до тех пор, как это будет необходимо. Обе страны заявили о непоколебимой поддержке.

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