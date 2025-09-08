Франція та Німеччина пропонують ЄС ввести санкції проти російського "Лукойла", - ЗМІ

Франція та Німеччина пропонують Європейському Союзу запровадити санкції проти російської нафтової компанії "Лукойл" у рамках 19-го пакета санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTBF .

Країни у своєму спільному документі наголошують, що продаж нафти та газу є основними джерелами фінансування воєнних зусиль Росії проти України.

Тому вони вважають за необхідне подальше зосередження на суб'єктах, компаніях та третіх країнах, які перебувають у центрі цих продажів вуглеводнів, включаючи "Лукойл" - одну з останніх приватних груп у цьому секторі в Росії.

Ця компанія, один з провідних російських виробників нафти, також володіє заправними станціями в ЄС, зокрема в Бельгії.

Париж і Берлін також хочуть посилити санкції проти третіх країн, які сприяють обходу чинних санкцій, наприклад, шляхом націлювання на нафтопереробні заводи, що постачаються російською нафтою, яка потім перепродається в межах Європейського Союзу під іншим походженням.

ЄС припинив весь імпорт російської нафти після вторгнення в Україну. Однак Словаччина та Угорщина були звільнені через їхню значну залежність від російської нафти.

У цьому документі також рекомендується більше зосередитися на фінансових механізмах, які Росія використовує для обходу західних санкцій. Зазначається, що близько 250 невеликих банків залучені у фінансові транзакції, спрямовані на підтримку російських воєнних зусиль.