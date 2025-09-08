ua en ru
Пн, 08 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Франція та Німеччина пропонують ЄС ввести санкції проти російського "Лукойла", - ЗМІ

Понеділок 08 вересня 2025 22:00
UA EN RU
Франція та Німеччина пропонують ЄС ввести санкції проти російського "Лукойла", - ЗМІ Фото: Франція та Німеччина пропонують ЄС ввести санкції проти російського "Лукойла" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Франція та Німеччина пропонують Європейському Союзу запровадити санкції проти російської нафтової компанії "Лукойл" у рамках 19-го пакета санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTBF.

Країни у своєму спільному документі наголошують, що продаж нафти та газу є основними джерелами фінансування воєнних зусиль Росії проти України.

Тому вони вважають за необхідне подальше зосередження на суб'єктах, компаніях та третіх країнах, які перебувають у центрі цих продажів вуглеводнів, включаючи "Лукойл" - одну з останніх приватних груп у цьому секторі в Росії.

Ця компанія, один з провідних російських виробників нафти, також володіє заправними станціями в ЄС, зокрема в Бельгії.

Париж і Берлін також хочуть посилити санкції проти третіх країн, які сприяють обходу чинних санкцій, наприклад, шляхом націлювання на нафтопереробні заводи, що постачаються російською нафтою, яка потім перепродається в межах Європейського Союзу під іншим походженням.

ЄС припинив весь імпорт російської нафти після вторгнення в Україну. Однак Словаччина та Угорщина були звільнені через їхню значну залежність від російської нафти.

У цьому документі також рекомендується більше зосередитися на фінансових механізмах, які Росія використовує для обходу західних санкцій. Зазначається, що близько 250 невеликих банків залучені у фінансові транзакції, спрямовані на підтримку російських воєнних зусиль.

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, Єврокомісія планує вже до п'ятниці, 12 вересня, представити 19-й пакет санкцій проти Росії. Поки невідомо, наскільки швидко його затвердять.

Сьогодні, 8 вересня, стало відомо, що спеціальний посланник Євросоюзу щодо санкцій Девід О'Салліван прибув до Вашингтона.

Очікується, що він разом із командою експертів зустрінеться з американськими колегами для обговорення нових обмежень проти РФ.

За інформацією західних ЗМІ, за допомогою нового пакета санкцій Євросоюз планує вдарити по російській енергетиці, криптобіржах і системах платежів.

При цьому частину заходів Брюссель хотів узгодити з Вашингтоном.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Санкції проти Росії ЛУКОЙЛ-Украина
Новини
Уряд Франції відправили у відставку: чому це сталося і чи оголосить Макрон нові вибори
Уряд Франції відправили у відставку: чому це сталося і чи оголосить Макрон нові вибори
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії