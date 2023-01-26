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Франція та Італія близькі до угоди про постачання Україні систем ППО ЗРК SAMP/T, - Reuters

Фото: Франція та Італія близькі до угоди про постачання Україні ЗРК SAMP/T (mil.in .ua)
Автор: Каріна Левицька

Франція та Італія вже близькі до завершення технічних деталей щодо постачання системи протиповітряної оборони SAMP/T в Україну, хоча поки неясно, як швидко буде прийнято остаточне рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми завершуємо це з італійцями. Це не дуже далеко", - сказало французьке дипломатичне джерело.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що італійський уряд вирішив передати Україні ЗРК SAMP-T, Aspide, а також артилерію та дрони ізраїльського зразка.

Також міністр оборони Франції повідомив, коли Париж планує доставити в Україну перші колісні легкі танки AMX10-RC.

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ФранціяІталіяВійна Росії проти України