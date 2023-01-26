Франция и Италия близки к соглашению о поставках Украине систем ПВО ЗРК SAMP/T, - Reuters

Франция и Италия уже близки к завершению технических деталей по поставке системы противовоздушной обороны SAMP/T в Украину, хотя пока неясно, как быстро будет принято окончательное решение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы завершаем это с итальянцами. Это не слишком далеко", - сказал французский дипломатический источник.
Напомним, РБК-Украина писала, что итальянское правительство решило передать Украине ЗРК SAMP-T, Aspide, а также артиллерию и дроны израильского образца.
Министр обороны Франции сообщил, когда Париж планирует доставить в Украину первые колесные легкие танки AMX10-RC.
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