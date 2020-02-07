Франция сократила ядерный арсенал до 300 боеголовок, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о сокращении ядерного арсенала страны до 300 боеголовок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам Макрона, он будет инициировать международный диалог для сокращения ядерного вооружения, а также призвал европейские страны разработать международную программу контроля над вооружениями.

"Все европейцы должны осознать, что в отсутствие правовой базы они могут уже в скором времени могут столкнуться на своей собственной территории с новой гонкой обычных видов вооружения и даже ядерных вооружений. Есть риск, что еще до 2021 года в мире начнется в чистом виде самое масштабное с 1960-х годов соперничество в военной сфере.

Он отметил, что Франция уже сократила ядерный арсенал до 300 боеголовок и это дает право Парижу "требовать от других ядерных держав конкретных шагов к глобальному разоружению".

Кроме этого Макрон отметил необходимость принятия бюджета в размере около 37 млрд евро для модернизации ядерного потенциала Франции, так как после выхода Великобритании из Евросоюза, Франция остается единственной ядерной страной в ЕС.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация в скором времени начнут диалог по контролю над вооружениями. По словам советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена, диалог важен не только для Америки и России, но и для всего мира.

Также сообщалось, что Северная Корея (КНДР) больше не готова придерживаться выполнению условий ядерной сделки об отказе в проведении ядерных испытаний и запуске межконтинентальных баллистических ракет.