Франция и Румыния помогут Украине с экспортом зерна

Франция и Румыния завтра подпишут двухстороннее соглашение, которое должно облегчить экспорт зерновых из Украины сухопутными маршрутами.

Об этом заявил министр транспорта Франции Клеман Бон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

По его словам, экспортируемые по суше зерновые из Украины пойдут в Европу и развивающиеся страны, особенно в Средиземноморье, которым они нужны для еды и практически для выживания.

"Завтра я подпишу соглашение с Румынией, позволяющее Украине вывозить еще больше зерновых", - сообщил французский министр.

Напомним, что 9 сентября в Африку прибыло очередное судно с украинским зерном в рамках "зерновой инициативы".

Также сообщалось, что месяц спустя после открытия "зернового коридора" более 50 судов ушли из портов Украины, помогая экспортировать более 1,2 миллиона тонн зерна и других продуктов питания.

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