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Франция и Румыния помогут Украине с экспортом зерна

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Париж, Воскресенье 11 сентября 2022 18:00
Франция и Румыния помогут Украине с экспортом зерна Фото: Франция и Румыния помогут Украине с экспортом зерна (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Франция и Румыния завтра подпишут двухстороннее соглашение, которое должно облегчить экспорт зерновых из Украины сухопутными маршрутами.

Об этом заявил министр транспорта Франции Клеман Бон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

"Завтра я подпишу соглашение с Румынией, позволяющее Украине вывозить еще больше зерновых", - сообщил французский министр.

По его словам, экспортируемые по суше зерновые из Украины пойдут в Европу и развивающиеся страны, особенно в Средиземноморье, которым они нужны для еды и практически для выживания.

Напомним, что 9 сентября в Африку прибыло очередное судно с украинским зерном в рамках "зерновой инициативы".

Также сообщалось, что месяц спустя после открытия "зернового коридора" более 50 судов ушли из портов Украины, помогая экспортировать более 1,2 миллиона тонн зерна и других продуктов питания.

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