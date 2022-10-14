Франція розцінила передачу іранських дронів Росії як порушення ядерної угоди

Будь-яка передача іранських безпілотників Росії буде порушенням резолюції Ради безпеки ООН, яка схвалила ядерну угоду 2015 між Іраном і світовими державами.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters , про це заявила офіційний представник МЗС Франції Анн-Клер Лежандр.

Зазначається, що безпілотники, що розглядаються, підпадають під дію режиму контролю за ракетними технологіями, неофіційної політичної угоди між державами, яка спрямована на обмеження поширення ракет і ракетних технологій.

"Ми наголошуємо на великій кількості інформації про використання іранських безпілотників російськими збройними силами в Україні. Вони були націлені на цивільні об'єкти, що є воєнним злочином", - заявила вона.

Що передбачає резолюція Радбезу ООН

Документ під номером 2231 закріплює ядерну угоду 2015 року між Іраном та шістьма державами – Великобританією, Китаєм, Францією, Німеччиною, Росією та Сполученими Штатами. Резолюція передбачає обмеження діяльності Тегерана зі збагачення урану та скасування міжнародних санкцій.

Відповідно до цієї резолюції до жовтня 2020 року діяло ембарго на постачання зброї Ірану. Попри зусилля США за колишнього президента Дональда Трампа, який вивів Сполучені Штати з угоди у 2018 році, щодо продовження ембарго на постачання зброї, Іран відкрив шляхи для можливості експорту зброї.

Однак резолюція, як і раніше, включає обмеження на ракети та пов'язані з ними технології. Вони діють до жовтня 2023 року та охоплюють експорт та купівлю передових військових систем.

Наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ відреагувати на продаж Іраном Росії дронів-камікадзе. Пізніше було ухвалено рішення позбавити посла Ірану акредитації. Іран зі свого боку відкинув звинувачення і заявив про нібито "вплив третіх країн".

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