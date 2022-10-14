ua ru
Пт, 14 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Франция расценила передачу иранских дронов России как нарушение ядерной сделки

Новина українською →
Париж, Пятница 14 октября 2022 04:04
Франция расценила передачу иранских дронов России как нарушение ядерной сделки Фото: Франция расценила передачу иранских дронов России как нарушение ядерной сделки (wikimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Любая передача иранских беспилотников России будет нарушением резолюции Совета безопасности ООН, которая одобрила ядерную сделку 2015 года между Ираном и мировыми державами.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявила официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр.

Отмечается, что рассматриваемые беспилотники подпадают под действие режима контроля за ракетными технологиями, неофициального политического соглашения между государствами, которое направлено на ограничение распространения ракет и ракетных технологий.

"Мы отмечаем большое количество информации об использовании иранских беспилотников российскими вооруженными силами в Украине. Они были нацелены на гражданские объекты, что является военным преступлением", - заявила она.

Что предполагает резолюция Совбеза ООН

Документ под номером 2231 закрепляет ядерную сделку 2015 года между Ираном и шестью державами - Великобританией, Китаем, Францией, Германией, Россией и Соединенными Штатами. Резолюция предполагает ограничения деятельности Тегерана по обогащению урана и отмену международных санкций.

В соответствии с этой резолюцией до октября 2020 года действовало эмбарго на поставки оружия Ирану. Несмотря на усилия США при бывшем президенте Дональде Трампе, который вывел Соединенные Штаты из соглашения в 2018 году, по продлению эмбарго на поставки оружия, Иран открыл пути для возможности экспорта оружия.

Однако резолюция по-прежнему включает ограничения на ракеты и связанные с ними технологии. Они действуют до октября 2023 года и охватывают экспорт и покупку передовых военных систем.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на продажу Ираном России дронов-камикадзе. Позже было принято решение лишить посла Ирана аккредитации. Иран, со своей стороны, отверг обвинения и заявил о якобы "влиянии третьих стран".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Иран
NEWS
Это не клуб с привилегиями. Зеленский резко прошелся по Красному Кресту из-за пленных
Это не клуб с привилегиями. Зеленский резко прошелся по Красному Кресту из-за пленных
DAILY
Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны
Юлия Акимовакорреспондент Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны