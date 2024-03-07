Франція розширить програми навчання українських військових у 2024 році

Франція за два роки війни підготувала 10 тисяч українських солдатів. У 2024 році програму навчання воїнів ЗСУ буде розширено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство збройних сил Франції.
"Крім поставок озброєння і військової техніки, Франція підтримує Київ за допомогою навчання українських солдатів", - йдеться в заяві.
Зазначається, що метою є підвищення їхніх навичок відповідно до потреб, щоб українські військові могли продовжувати захищати свою територію.
Навчання здійснюється на території Франції та в Польщі, переважно в рамках місії військової допомоги Євросоюзу на підтримку України (EUMAM).
Загалом від початку війни Франція підготувала близько 10 000 українських солдатів, зокрема 8800 до 2023 року.
Навчання ведеться за трьома напрямками
Міністерство зазначило, що у 2024 році мета полягає в тому, щоб поширити цю підготовку на військово-повітряні та військово-морські сили.
На початку лютого прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь сказав, що країна має намір не лише збільшити фінансування допомоги Україні, а й розширити коло озброєння, що надається.
Також президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримає від Франції новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть артилерійські настанови Caesar.
Крім того, уряд Франції шукає кошти на фінансування пакету військової допомоги Україні у розмірі 3 млрд євро після масштабного скорочення витрат країни.
Нещодавно стало відомо, що Франція вклала гроші та модернізувала українські літаки МіГ-29 та Су-24М, щоб вони могли використовувати авіабомби, які Париж поставлятиме Києву.
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