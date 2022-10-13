Франція розпочала прямі постачання газу до Німеччини

Франція вперше почала безпосередньо постачати природний газ до Німеччини, оскільки Берлін має намір диверсифікувати запаси енергії після припинення постачання з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Газопровід, що з'єднує дві країни у французькому прикордонному селі Обергайльбах, почав постачати початкову добову потужність 31 ГВт·год. Очікується, що постачання збільшаться до 100 ГВт·год, що становить менше ніж 2% від загального споживання газу в Німеччині.

Глава Федерального мережевого агентства ФРН Клаус Мюллер зазначив, що постачання французького газу через федеральну землю Саар забезпечують безпеку поставок до Німеччини.

Хоча газові сховища Німеччини наразі заповнені майже на 95%, чиновники кажуть, що цієї зими громадянам все одно доведеться заощаджувати газ.