Франция начала прямые поставки газа в Германию

Франция впервые начала напрямую поставлять природный газ в Германию, поскольку Берлин намерен диверсифицировать запасы энергии после прекращения поставок из РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Газопровод, соединяющий две страны во французской приграничной деревне Обергайльбах, начал поставлять первоначальную суточную мощность в 31 ГВт·ч. Ожидается, что поставки увеличатся до 100 ГВт·ч, что составляет менее 2% от общего потребления газа в Германии.
Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер отметил, что поставки французского газа через федеральную землю Саар обеспечивают безопасность поставок в Германию.
Хотя газовые хранилища Германии в настоящее время заполнены почти на 95%, чиновники говорят, что этой зимой гражданам все равно придется экономить газ.
Ранее мы писали, что Германия планирует в срочном порядке выделить 96 миллиардов евро, чтобы компенсировать потребителям рост цен на газ и другие энергоносители.
Также сообщалось, что Германия подписала контракты на поставку сжиженного природного газа в ходе визита канцлера Олафа Шольца в страны Персидского залива.
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