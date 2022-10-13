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Франция начала прямые поставки газа в Германию

Фото: Франция начала прямые поставки газа в Германию (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Франция впервые начала напрямую поставлять природный газ в Германию, поскольку Берлин намерен диверсифицировать запасы энергии после прекращения поставок из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Газопровод, соединяющий две страны во французской приграничной деревне Обергайльбах, начал поставлять первоначальную суточную мощность в 31 ГВт·ч. Ожидается, что поставки увеличатся до 100 ГВт·ч, что составляет менее 2% от общего потребления газа в Германии.

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер отметил, что поставки французского газа через федеральную землю Саар обеспечивают безопасность поставок в Германию.

Хотя газовые хранилища Германии в настоящее время заполнены почти на 95%, чиновники говорят, что этой зимой гражданам все равно придется экономить газ.

Ранее мы писали, что Германия планирует в срочном порядке выделить 96 миллиардов евро, чтобы компенсировать потребителям рост цен на газ и другие энергоносители.

Также сообщалось, что Германия подписала контракты на поставку сжиженного природного газа в ходе визита канцлера Олафа Шольца в страны Персидского залива.

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ГазФранция